Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gibt am Freitagmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 245,25 CHF nach.

Um 11:48 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 245,25 CHF ab. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 244,70 CHF nach. Bei 246,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 846.825 Roche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2022 bei 306,85 CHF. Mit einem Zuwachs von 25,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 230,90 CHF. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 6,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 290,89 CHF für die Roche-Aktie.

Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 18,59 CHF im Jahr 2023 aus.

