Roche Aktie News: SPI Aktie Roche büßt am Vormittag ein

Roche im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 248,55 CHF abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Roche-Aktie notierte um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 248,55 CHF. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 248,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 250,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 47.295 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 297,95 CHF. 19,88 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (230,90 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 7,10 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 289,56 CHF für die Roche-Aktie aus.

Am 26.04.2023 hat Roche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF im Vergleich zu 16.445,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 vorlegen. Roche dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 19,35 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Schwacher Handel: SMI präsentiert sich letztendlich leichter

Schwacher Handel: SMI legt den Rückwärtsgang ein

Zurückhaltung in Zürich: SMI sackt am Mittag ab