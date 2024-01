Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 248,10 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 248,10 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 247,45 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 250,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 193.561 Roche-Aktien.

Bei 297,95 CHF erreichte der Titel am 18.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 20,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 230,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Mit einem Kursverlust von 6,93 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 289,56 CHF.

Am 26.04.2023 hat Roche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2026 22,71 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

