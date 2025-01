Fokus auf Aktienkurs

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag billiger

16.01.25 12:04 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 264,50 CHF.

Wer­bung

Um 11:48 Uhr fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 264,50 CHF ab. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 263,40 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 265,70 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 88.100 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei einem Wert von 288,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2024). Gewinne von 8,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 212,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,82 CHF, nach 9,60 CHF im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 274,86 CHF. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 30.01.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Roche rechnen Experten am 29.01.2026. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 18,59 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich zum Handelsende im Plus Optimismus in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich fester Starker Wochentag in Zürich: SLI notiert schlussendlich im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images