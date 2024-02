Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 227,25 CHF.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 227,25 CHF zu. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 229,15 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 225,75 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 613.657 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 293,55 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,17 Prozent hinzugewinnen. Am 09.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 222,75 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,77 CHF. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 272,25 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.244,00 CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.742,00 CHF in den Büchern standen.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 18,23 CHF je Aktie aus.

