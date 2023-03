Roche Aktie News: BX Swiss TOP 30 CHF Aktie Roche am Vormittag mit KursVerlusten

Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 257,45 CHF. Die Roche-Aktie sank bis auf 257,35 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 260,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 170.694 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 12.04.2022 auf bis zu 404,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 36,31 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 257,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.03.2023). Mit einem Kursverlust von 0,02 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 342,09 CHF.

Am 02.02.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Roche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.742,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.930,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,44 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie fester: Roche will 2023 mehr in Forschung und Entwicklung investieren

Roche-Aktie stabil: FDA-Ausschuss plädiert für Zulassung von Roche-Krebsmittel Polivy

Roche-Aktie leichter: Roche erreicht 2022 eigene Erwartungen - 2023 Umsatz- und Gewinnrückgang erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche AG (Genussschein) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche AG (Genussschein) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche AG (Genussschein)

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com