Roche Aktie News: SPI Aktie Roche wird am Vormittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 224,70 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 224,70 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 223,90 CHF aus. Bei 224,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 39.385 Roche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 293,55 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 30,64 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 217,00 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 3,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,77 CHF, nach 9,60 CHF im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 263,50 CHF.

Roche veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.742,00 CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.244,00 CHF ausgewiesen.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Roche dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 17,89 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

