Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit Kurseinbußen

16.04.24 12:06 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 222,60 CHF.

Die Roche-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 222,60 CHF abwärts. Die Roche-Aktie sank bis auf 222,50 CHF. Mit einem Wert von 224,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 204.561 Roche-Aktien den Besitzer. Mit einem Kursgewinn bis auf 293,55 CHF erreichte der Titel am 06.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2024 Kursverluste bis auf 217,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 2,52 Prozent Luft nach unten. Im Jahr 2023 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,60 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,77 CHF. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 263,50 CHF. Am 26.04.2023 hat Roche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF – das entspricht einem Zuwachs von 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.742,00 CHF erwirtschaftet worden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 17,93 CHF im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Roche-Aktie stabil: Roche erreicht primären Endpunkt bei Studie Freitagshandel in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag fester SMI aktuell: SMI mit positivem Vorzeichen

