Roche im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

16.05.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Plus bei 236,80 CHF.

Werbung

Um 09:07 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 236,80 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 237,90 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 235,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 245.718 Roche-Aktien. Am 06.06.2023 markierte das Papier bei 293,55 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 23,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 10,09 Prozent Luft nach unten. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,60 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,80 CHF. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 262,56 CHF angegeben. Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 24.07.2025. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 17,94 CHF je Roche-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen Börse Zürich: Am Mittag Gewinne im SMI Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com