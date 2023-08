Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Roche im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Im SIX SX-Handel kam die Roche-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 262,35 CHF.

Im SIX SX-Handel kam die Roche-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 262,35 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 262,90 CHF. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 262,00 CHF. Bei 262,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.907 Stück gehandelt.

Am 02.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 335,85 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 28,02 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2023 bei 256,05 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 2,40 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 315,89 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Roche am 26.04.2023 vor. Umsatzseitig standen 16.244,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Roche 16.445,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2024 20,20 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

