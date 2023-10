Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag leichter

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 254,70 CHF.

Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 254,70 CHF. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 254,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 255,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 22.106 Roche-Aktien.

Am 02.11.2022 markierte das Papier bei 335,85 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 31,86 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 243,75 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 308,30 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Roche am 26.04.2023. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.445,00 CHF gelegen.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Roche dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 18,65 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

