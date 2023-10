Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag verlustreich

Kurs der Roche

Die Aktie von Roche gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 251,95 CHF.

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,2 Prozent auf 251,95 CHF ab. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 251,90 CHF. Bei 255,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 103.943 Roche-Aktien.

Am 02.11.2022 markierte das Papier bei 335,85 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 33,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 243,75 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 308,30 CHF.

Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite hat Roche im vergangenen Quartal 16.244,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Roche 16.445,00 CHF umsetzen können.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,65 CHF fest.

