Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagvormittag stärker

16.11.23 09:23 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 238,65 CHF nach oben.

Das Papier von Roche konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 238,65 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 238,90 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 238,15 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 22.467 Roche-Aktien umgesetzt. Am 16.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 315,45 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 32,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 230,90 CHF. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 3,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 292,56 CHF aus. Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF im Vergleich zu 16.445,00 CHF im Vorjahresquartal. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,50 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Schwacher Handel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsende schwächer STOXX-Handel: STOXX 50 verbucht letztendlich Gewinne STOXX 50 aktuell: STOXX 50 im Aufwind

