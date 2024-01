Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 247,35 CHF ab.

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr um 1,1 Prozent auf 247,35 CHF nach. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 246,85 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 248,00 CHF. Zuletzt wechselten 48.018 Roche-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 297,95 CHF. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,46 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 230,90 CHF am 31.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 7,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 289,56 CHF je Roche-Aktie aus.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 18,50 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie trotzdem in Rot: EU lässt Roches Krebsimmuninjektion Tecentriq SC zu

Minuszeichen in Zürich: SLI verliert zum Start

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zeigt sich zum Start leichter