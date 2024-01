Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 246,95 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,3 Prozent auf 246,95 CHF ab. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 246,85 CHF ab. Bei 248,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 287.271 Roche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 297,95 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 20,65 Prozent Luft nach oben. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 230,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 289,56 CHF.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Roche mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 1,22 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Roche.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 18,50 CHF je Aktie aus.

