Roche Aktie News: BX Swiss TOP 30 CHF Aktie Roche tendiert am Freitagmittag nordwärts

Kein Stellenabbau

Der Schweizer Pharma-Riese Roche will in diesem Jahr mehr in Forschung und Entwicklung investieren: "Wir erhöhen unsere Ausgaben im niedrigen einstelligen Prozentbereich auf knapp 15 Milliarden Franken", sagte der neue Roche-Chef Thomas Schinecker in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit den Schweizer Tamedia-Titeln.