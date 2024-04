Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochnachmittag ohne große Veränderung

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 221,40 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 221,40 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 222,20 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 218,70 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 220,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 466.008 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.06.2023 markierte das Papier bei 293,55 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 32,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 217,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 2,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,77 CHF, nach 9,60 CHF im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 263,50 CHF aus.

Am 26.04.2023 hat Roche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF – das entspricht einem Zuwachs von 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.742,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Roche die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 17,93 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

