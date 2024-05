Roche im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Freitagvormittag

17.05.24 09:22 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 236,10 CHF nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 236,10 CHF zu. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 236,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 235,10 CHF. Bisher wurden via SIX SX 440.521 Roche-Aktien gekauft oder verkauft. Am 06.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 293,55 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 03.05.2024 Kursverluste bis auf 212,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 10,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,60 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,80 CHF. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 262,56 CHF. Die Roche-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 17,94 CHF je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Börse Zürich in Grün: SLI notiert letztendlich im Plus Donnerstagshandel in Zürich: SMI zum Handelsende fester Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten

