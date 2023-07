Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagvormittag stärker

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 271,50 CHF.

Um 09:06 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 271,50 CHF zu. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 273,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 273,00 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 23.464 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.11.2022 bei 335,85 CHF. 23,70 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 256,05 CHF am 28.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 317,56 CHF.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.244,00 CHF – das entspricht einem Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Roche rechnen Experten am 25.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 19,17 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Roche gekostet

Merck-Aktie im Minus: Merck-CEO Belén Garijo besorgt wegen globalem Wettbewerb

Bayer-Aktie dreht ins Plus: Bayer-Tochter macht Fortschritte bei Parkinson-Stammzelltherapie