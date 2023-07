Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Roche im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 268,15 CHF ab.

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 268,15 CHF ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 268,10 CHF. Bei 273,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 218.195 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 02.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 335,85 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,25 Prozent hinzugewinnen. Am 28.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,05 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 4,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 317,56 CHF aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Roche am 26.04.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.244,00 CHF – das entspricht einem Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Roche am 27.07.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Roche die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 19,17 CHF in den Büchern stehen haben wird.

