Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochvormittag auf Höhenflug

17.07.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 6,5 Prozent auf 275,70 CHF zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 6,5 Prozent auf 275,70 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 278,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 277,70 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 276.680 Roche-Aktien. Bei einem Wert von 278,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,83 Prozent hinzugewinnen. Am 03.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 22,78 Prozent Luft nach unten. Nachdem Roche seine Aktionäre 2023 mit 9,60 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,77 CHF je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 260,30 CHF für die Roche-Aktie aus. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 vorlegen. Am 24.07.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren. Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 17,73 CHF fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SMI-Handel aktuell: SMI verliert am Dienstagmittag SMI-Handel aktuell: SMI notiert schlussendlich im Minus SLI-Handel aktuell: SLI zum Ende des Montagshandels leichter

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com