Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

Aktienentwicklung

Die Aktie von Roche zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 256,40 CHF.

Werte in diesem Artikel

Bei der Roche-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 256,40 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 257,90 CHF zu. Bei 256,30 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 257,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.702 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 18,29 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 231,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,94 CHF aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 274,38 CHF für die Roche-Aktie aus.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Roche.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 19,79 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Roche von vor einem Jahr abgeworfen

Aktien von Novartis, Roche & Co.: Möglicher Handelsdeal zwischen USA und Schweiz beflügelt Pharma-Werte

USA und Schweiz offenbar vor Handelsdeal - Pharma-Zölle könnten abgewendet werden