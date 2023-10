Fokus auf Aktienkurs

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche schiebt sich am Dienstagvormittag vor

17.10.23 09:23 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 254,05 CHF nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 254,05 CHF zu. Die Roche-Aktie legte bis auf 254,05 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 251,05 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 37.444 Roche-Aktien umgesetzt. Bei 335,85 CHF markierte der Titel am 02.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 32,20 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 243,75 CHF am 05.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 4,05 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 308,30 CHF je Roche-Aktie an. Roche veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.445,00 CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.244,00 CHF. Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Roche. Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2023 18,65 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Gute Stimmung in Zürich: Anleger lassen SLI letztendlich steigen Verluste in Zürich: SMI sackt zum Handelsende ab Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich stärker

