Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Roche im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 237,00 CHF an der Tafel.

Die Roche-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 237,00 CHF. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 237,90 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 236,80 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 237,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 96.681 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 28.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 314,25 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 32,59 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 230,90 CHF. Mit Abgaben von 2,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 292,56 CHF an.

Am 26.04.2023 hat Roche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2023 18,50 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

