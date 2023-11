Roche Aktie News: SPI Aktie Roche präsentiert sich am Mittag stärker

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Roche konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 237,85 CHF.

Um 11:47 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 237,85 CHF. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 238,35 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 237,40 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 216.257 Stück gehandelt.

Am 28.11.2022 markierte das Papier bei 314,25 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 32,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 230,90 CHF. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 292,56 CHF aus.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die Roche-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Roche dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2023 18,50 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

