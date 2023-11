Roche Aktie News: SPI Aktie Roche legt am Freitagnachmittag zu

Roche im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 237,80 CHF.

Um 15:52 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 237,80 CHF nach oben. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 238,60 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 237,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 349.133 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 28.11.2022 markierte das Papier bei 314,25 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 230,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 2,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 292,56 CHF aus.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Roche mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 1,22 Prozent verringert.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Am 30.01.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,50 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 in der Verlustzone

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 fällt am Donnerstagmittag