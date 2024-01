Fokus auf Aktienkurs

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

18.01.24 09:23 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 245,10 CHF.

Werbung

Um 09:06 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 245,10 CHF. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 243,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 244,75 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 52.542 Roche-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 297,95 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,56 Prozent. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 230,90 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 6,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 289,56 CHF. Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.445,00 CHF US-Dollar umgesetzt. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 18,49 CHF im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Roche-Aktie trotzdem in Rot: EU lässt Roches Krebsimmuninjektion Tecentriq SC zu Minuszeichen in Zürich: SLI verliert zum Start Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zeigt sich zum Start leichter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images