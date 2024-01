Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 245,70 CHF nach.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 245,70 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 243,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 244,75 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 182.899 Roche-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 297,95 CHF erreichte der Titel am 18.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 17,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 230,90 CHF. Abschläge von 6,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 289,56 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Roche dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,49 CHF je Roche-Aktie.

