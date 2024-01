Roche Aktie News: SPI Aktie Roche wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 245,55 CHF abwärts.

Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 245,55 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 243,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 244,75 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 338.941 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 297,95 CHF. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 230,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 5,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 289,56 CHF aus.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,49 CHF fest.

