Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Roche. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 230,80 CHF.

Die Roche-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 230,80 CHF an der Tafel. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 230,90 CHF. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 230,25 CHF. Mit einem Wert von 230,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 28.631 Roche-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.06.2023 auf bis zu 293,55 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 27,19 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 222,75 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 3,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,68 CHF. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 263,50 CHF je Roche-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.244,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.742,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Roche dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 17,87 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

