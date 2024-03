So bewegt sich Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Montagnachmittag schwächer

18.03.24 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 228,65 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 228,65 CHF abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 228,10 CHF. Bei 230,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 387.748 Roche-Aktien umgesetzt. Mit einem Kursgewinn bis auf 293,55 CHF erreichte der Titel am 06.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 28,38 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.02.2024 (222,75 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,58 Prozent. Nach 9,60 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,68 CHF je Roche-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 263,50 CHF an. Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.244,00 CHF, während im Vorjahreszeitraum 14.742,00 CHF ausgewiesen worden waren. Die Roche-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Roche. Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 17,87 CHF fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Jenseits von NVIDIA & Co: Diese europäischen Aktien könnten sich für Anleger lohnen Zuversicht in Zürich: SMI mittags in Grün SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

