Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gibt am Donnerstagvormittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 219,80 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 219,80 CHF abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 219,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 219,40 CHF. Zuletzt wechselten 36.378 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei 293,55 CHF markierte der Titel am 06.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 33,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2024 (217,00 CHF). Mit einem Kursverlust von 1,27 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,60 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,77 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 263,50 CHF für die Roche-Aktie.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Roche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.742,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 17,97 CHF je Roche-Aktie.

