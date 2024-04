Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Roche im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Roche. Die Roche-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 220,70 CHF.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 220,70 CHF zu. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 221,80 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 219,40 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 228.615 Aktien.

Bei 293,55 CHF erreichte der Titel am 06.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 33,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 217,00 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,77 CHF aus. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 263,50 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Roche am 26.04.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.244,00 CHF im Vergleich zu 14.742,00 CHF im Vorjahresquartal.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Roche dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 17,97 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

