Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 254,15 CHF.

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,5 Prozent auf 254,15 CHF ab. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 252,75 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 257,30 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 399.268 Roche-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (335,85 CHF) erklomm das Papier am 02.11.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,15 Prozent hinzugewinnen. Bei 252,75 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 315,89 CHF aus.

Am 26.04.2023 hat Roche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem Umsatz von 16.244,00 CHF, gegenüber 16.445,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,22 Prozent präsentiert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 20,20 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

