Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Zuletzt fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 253,90 CHF ab.

Das Papier von Roche befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1,6 Prozent auf 253,90 CHF ab. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 252,75 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 257,30 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 570.928 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei 335,85 CHF markierte der Titel am 02.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 32,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 252,75 CHF am 18.08.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 315,89 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Roche am 26.04.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Am 30.01.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,20 CHF im Jahr 2024 aus.

