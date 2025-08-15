Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagmittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Roche zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die Roche-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 256,20 CHF.
Die Roche-Aktie zeigte sich um 11:43 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 256,20 CHF an der Tafel. Bei 256,60 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 254,60 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 255,80 CHF. Bisher wurden heute 86.582 Roche-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 22,48 Prozent wieder erreichen. Bei 231,90 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,90 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 275,14 CHF.
Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Roche die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 19,93 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
