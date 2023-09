Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagnachmittag mit Abschlägen

Kurs der Roche

Die Aktie von Roche gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 257,60 CHF nach.

Um 15:52 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 257,60 CHF. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 257,20 CHF. Bei 261,05 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 199.935 Roche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.11.2022 bei 335,85 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 23,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 249,80 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,03 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 312,56 CHF.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.244,00 CHF – das entspricht einem Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2023 18,66 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

