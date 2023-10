Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochvormittag leichter

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 251,80 CHF.

Die Roche-Aktie notierte um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 251,80 CHF. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 250,50 CHF. Bei 250,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 34.605 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei 335,85 CHF erreichte der Titel am 02.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 243,75 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 3,20 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 308,30 CHF an.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Roche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 18,65 CHF in den Büchern stehen haben wird.

