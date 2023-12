Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Montagmittag an Boden

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Roche. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 245,35 CHF.

Das Papier von Roche konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 245,35 CHF. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 245,50 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 243,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 222.631 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 16.12.2022 markierte das Papier bei 304,35 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 19,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 230,90 CHF. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 5,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 290,89 CHF.

Am 26.04.2023 äußerte sich Roche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.445,00 CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.244,00 CHF.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Am 30.01.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 18,59 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Börse Zürich in Rot: SMI schwächelt nachmittags

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Roche-Investment von vor 5 Jahren verloren

Pluszeichen in Zürich: SLI schließt in der Gewinnzone