Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Roche. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 248,85 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 248,85 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 249,00 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 248,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 233.116 Roche-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 297,75 CHF erreichte der Titel am 19.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 230,90 CHF am 31.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 7,21 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 289,56 CHF für die Roche-Aktie.

Am 26.04.2023 hat Roche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.244,00 CHF – das entspricht einem Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 18,49 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

