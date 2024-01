Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 245,30 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 245,30 CHF abwärts. Bei 245,20 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 248,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 329.963 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 297,75 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 21,38 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 230,90 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 289,56 CHF.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 18,49 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

