Roche Aktie News: SPI Aktie Roche büßt am Freitagnachmittag ein

Die Aktie von Roche gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 244,45 CHF abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 244,45 CHF. Bei 244,10 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 248,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 544.627 Roche-Aktien.

Am 19.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 297,75 CHF an. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 21,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 230,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,54 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 289,56 CHF an.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 16.244,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.445,00 CHF umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,49 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

