Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagnachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 232,30 CHF.

Die Roche-Aktie konnte um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 232,30 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 232,35 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 229,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 303.923 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 293,55 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 20,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 222,75 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 4,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2023 mit 9,60 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,74 CHF je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 272,25 CHF aus.

Am 26.04.2023 hat Roche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.244,00 CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.742,00 CHF in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,19 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Optimismus in Zürich: SPI schlussendlich im Aufwind

SPI aktuell: SPI klettert am Nachmittag

Freitagshandel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Freitagnachmittag