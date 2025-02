Roche im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochmittag mit Verlusten

19.02.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 294,10 CHF.

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,3 Prozent auf 294,10 CHF ab. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 293,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 298,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 230.703 Stück. Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 298,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 1,46 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 212,90 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,61 Prozent. Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,95 CHF ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 282,71 CHF je Roche-Aktie aus. Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Roche. Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 20,73 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

