Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagmittag mit roter Tendenz

19.03.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 228,20 CHF.

Die Roche-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 228,20 CHF abwärts. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 227,40 CHF. Bei 229,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 238.604 Roche-Aktien den Besitzer. Am 06.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 293,55 CHF. 28,64 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 222,75 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,68 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,60 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 263,50 CHF für die Roche-Aktie. Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.244,00 CHF, während im Vorjahreszeitraum 14.742,00 CHF ausgewiesen worden waren. Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025. Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 17,87 CHF je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt am Montagnachmittag Jenseits von NVIDIA & Co: Diese europäischen Aktien könnten sich für Anleger lohnen Zuversicht in Zürich: SMI mittags in Grün

