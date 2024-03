Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 228,35 CHF ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 228,35 CHF. Die Roche-Aktie sank bis auf 227,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 229,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 462.921 Roche-Aktien.

Am 06.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 293,55 CHF an. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 22,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 222,75 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,60 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,68 CHF belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 263,50 CHF aus.

Am 26.04.2023 hat Roche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.244,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.742,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 17,87 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt am Montagnachmittag

Jenseits von NVIDIA & Co: Diese europäischen Aktien könnten sich für Anleger lohnen

Zuversicht in Zürich: SMI mittags in Grün