Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Freitagmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 219,50 CHF abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 219,50 CHF ab. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 218,50 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 219,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 358.671 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.06.2023 auf bis zu 293,55 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2024 bei 217,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,60 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,77 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 263,50 CHF.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent auf 16.244,00 CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.742,00 CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 17,97 CHF je Aktie aus.

