Roche Aktie News: BX Swiss TOP 30 CHF Aktie Roche präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 2,0 Prozent auf 288,95 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 288,95 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 285,25 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 722.657 Roche-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (335,85 CHF) erklomm das Papier am 02.11.2022. Mit einem Zuwachs von 16,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 256,05 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 11,39 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 318,67 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Roche am 26.04.2023. Auf der Umsatzseite standen 16.244,00 CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.783,00 CHF umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2023 auf 19,34 CHF je Aktie.

