Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 260,50 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 260,50 CHF. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 261,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 260,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 135.958 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 313,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 16,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.05.2024 bei 226,50 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 13,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,91 CHF belaufen. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 279,75 CHF.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 20,13 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

