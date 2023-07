Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag fester

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 272,00 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 272,00 CHF zu. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 272,35 CHF. Bei 268,85 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 210.327 Roche-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 335,85 CHF erreichte der Titel am 02.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,47 Prozent hinzugewinnen. Am 28.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 256,05 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,86 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 317,56 CHF.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Roche am 27.07.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Roche rechnen Experten am 25.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 19,12 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Roche gekostet

Merck-Aktie im Minus: Merck-CEO Belén Garijo besorgt wegen globalem Wettbewerb

Bayer-Aktie dreht ins Plus: Bayer-Tochter macht Fortschritte bei Parkinson-Stammzelltherapie